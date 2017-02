Roma, 2 feb. (askanews) - "Noi siamo in infrazione Ue proprio sulla qualità dell'aria nella pianura padana, stiamo lavorando da anni, l'ennesima riunione con assessori e presidente del bacino padano c'è stata lunedì scorso". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti a Radio24 nell'ambito del programma "24 Mattino".

"Abbiamo fatto molti interventi e la situazione sensibilmente migliorata, io però dico che abbiamo un percorso lungo e non c'è un intervento che risolve, è una miriade di interventi che devono essere fatti in maniera coordinata tra le regioni interessate. Difficile dire oggi l'esito dell'infrazione e anche la cifra è tutta da stabilite, la stabilisce la Corte di giustizia. Il rischio c'è e non c'è solo per la qualità dell'aria. Arrivato al governo c'erano 37 infrazioni in ambiente, oggi sono 13 e tutte a carico delle regioni, il mio ministero non ne ha più . Questo un problema reale: acque, rifiuti, discariche, qualità dell'aria".

"La frammentarietà è il tema: io non ho un problema di risorse, su discariche abusive e depuratori io ho finanziato tutto, il problema è la governance. Si può chiedere a un comune di 800 abitanti di fare tutto? Non ce la farà. Bisogna fare la gara, i bandi, monitorare i lavori. Sto commissariando ma anche il mio ministero non è nato per quello, io faccio regolazione e controllo. Un lavoro molto approfondito è stato fatto, arriviamo con i quattro piani del bacino padano coordinati fra di loro con interventi strutturali messi in campo. Si è fatto con un ottimo lavoro, svolto con unità al di là dell'appartenenza politica".