Roma, 16 feb. (askanews) - Per l'Anci con il Milleproroghe sono stati "ottenuti alcuni risultati rilevanti", ma - sottolinea l?Associazione nazionale dei comuni italiani - "attendiamo il decreto enti locali per altre risposte fondamentali".

Infatti "pur apprezzando l'inserimento nel maxiemendamento del governo al Milleproroghe di alcune norme importanti per i Comuni", l'Anci esprime "rammarico per il mancato recepimento della norma già approvata in Commissione sull'estensione anche agli anni 2018 e 2019 della possibilità di utilizzare il 100% degli oneri di urbanizzazione per le manutenzioni".(Segue)