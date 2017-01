Roma, 12 gen. (askanews) - Un record di biglietti quello che ha interessato da Nord a Sud le periferie delle grandi città e ha visto tra i partecipanti soprattutto giovani e famiglie. Ieri, mercoledì 11 gennaio, con 1.130.901 spettatori, il quinto appuntamento con l'iniziativa Cinema2day ha segnato il record di presenze. Nella Top 20 dei cinema di tutta Italia in testa l'Uci- Cinemas Bicocca di Milano con 13.511 biglietti staccati, seguito dal The Space di Roma Magliana con 10.141 presenze, dalla Città del Cinema di Foggia e dal the Space di Napoli rispettivamente con 9.852 e 9.638 spettatori. La Sardegna guadagna la quarta posizione grazie al The Space di Quarticciu in provincia di Cagliari con 8.437 presenze.

Seguono il Multisala Sisto di Frosinone e l'Uci Cinemas di Lunghezza a Roma rispettivamente con 8.437 e 8.036 biglietti staccati e, sul filo del rasoio, il Veneto con il Cinecity Multiplex di Limena in provincia di Padova che ha registrato 8.032 presenze. Il Lazio torna in nona e decima posizione con l'Uci Cinemas di Parco Leonardo a Fiumicino e il Cineland di Ostia con 7.963 e 7.920 biglietti. In classifica anche l'Abruzzo con il The Space Cinema di Montesilvano, in Provincia di Pescara, che registrato 7.716 presenze, seguito da Veneto e Sicilia che, con il Cinecity Multiplex di Silea, in provincia di Treviso e il The Space di Belpasso, in provincia di Catania, rispettivamente 7.682 e 7.644 biglietti, si posizionano in dodicesima e tredicesima posizione.

Ancora la Campania con l'Happy Maxicinema di Afragola, in provincia di Napoli, con 7.551 biglietti staccati e la Liguria con i 7.526 dell'Uci- Cinemas La Fiumara di Genova, seguiti dal Cinestar Catania di San Giovanni La Punta che ne ha staccati 7.493. A chiudere la Top 20 tornano Puglia, Lombardia, Campania e Abruzzo rispettivamente con i cinema The Space di Surbo, in provincia di Lecce, con 7.469, il The Space di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, con 7.293, l'Uci-Cinemas di Casoria, in provincia di Napoli, con 7.270 e il Multiplex Arca di Spoltore, in provincia di Pescara, con 7.263 presenze.