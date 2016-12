Roma, 24 dic. (askanews) - Passeremo le festività natalizie in compagnia dell'Anticiclone di Natale, una vasta e robusta area di alta pressione che terrà lontane dall'Italia piogge e nevicate, favorendo anche temperature relativamente miti con massime di qualche grado superiori alla norma. Le nebbie, decisamente meno numerose e insistenti dei giorni precedenti, daranno pochi fastidi. Lo spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, sottolineando che "alta pressione e assenza di perturbazioni, con buona probabilità, ci terranno compagnia fino a Capodanno, con tendenza da mercoledì 28 dicembre a una estensione dell'area anticiclonica a gran parte dell'Europa, dal Mediterraneo fino alla Scandinavia. Lungo il margine orientale del'alta pressione, però, si attiveranno fredde correnti settentrionali che, proprio a metà settimana, lambiranno anche l'Italia, portando un generalizzato e intenso calo delle temperature (fino a 10 gradi in meno) nel medio versante adriatico e al Sud".

A Natale il tempo rimane stabile, ma nel complesso meno soleggiato a causa di addensamenti di nubi basse in Sardegna e intorno al Tirreno e temporanei passaggi di nubi alla media e alta quota nel resto d'Italia, più dense nelle Alpi orientali dove non si esclude qualche fiocco di neve nelle zone di confine dell'Alto Adige. Nel primo mattino e poi dalla notte formazione di nebbie nel settore centrale della Val Padana e localmente nelle valli interne del Centro. Temperature senza grandi variazioni e sempre oltre la norma. Moderato Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle isole. A Santo Stefano bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Rispetto al giorno precedente appena qualche nebbia in più, al mattino, su Valpadana Orientale, coste dell'Alto Adriatico e valli del Centro (in particolare Umbria e Toscana). Temperature massime in leggero aumento.