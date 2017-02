Roma, 13 feb. (askanews) - Sull'Italia, sta via via prendendo piede l'Anticiclone di San Valentino. I valori al suolo sono già abbastanza corposi, intorno ai 1020/1030 hpa. Tuttavia, alle quote medio-alte e appena ai margini del territorio italiano, l'alta pressione non è ancora ben strutturata. Per questa ragione, la redazione di ilMeteo.it annuncia a che, almeno fino a martedì 14, si correrà ancora il rischio di nubi irregolari, specie sulle regioni adriatiche, sul Piemonte, al Sud e sulle Isole maggiori, con possibili addensamenti e anche con locali, deboli precipitazioni. Tempo più asciutto e con maggiore soleggiamento sul resto del Paese.

A seguire, l'Anticiclone di San Valentino è previsto in rinforzo per qualche giorno. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, assicura gli italiani che verso metà settimana, segnatamente per Mercoledì 15 e Giovedì 16, il sole sarà dominante su tutta l'Italia. Non illudiamoci, tuttavia, circa la stabilità dell'alta pressione. Sempre il direttore Sanò, infatti, spiega che dal Nord Europa, nuclei instabili avanzeranno verso Sud indebolendo l'alta pressione già da Venerdì 17. Ci sarà, quindi, un progressivo peggioramento del tempo nel weekend 18/19 febbraio, con prime piogge Sabato 18 al Centro e sull'Emilia Romagna, poi rischio di precipitazioni più diffuse per Domenica 19 al Centro-Sud.

Temperature inizialmente stazionarie con valori vicini alle medie stagionali; in aumento e sopra media di 4/5° ovunque a metà settimana, poi di nuovo in calo e verso la media nel weekend.