In alcune regioni tale assalto che non c'era abbastanza personale

Roma, 10 gen. (askanews) - "I vaccini ci sono. Abbiamo fatto una riunione tecnica nei giorni scorsi, a cui hanno partecipato anche Aifa e l'industria. Abbiamo chiesto conto delle scorte vaccinali, le scorte ci sono, non c'è un problema di carenza di vaccini". Lo ha detto a "Dentro i fatti, con le tue domande" su Sky TG24 HD, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, parlando dei recenti casi di meningite in Italia.

"È ovvio - ha spiegato il ministro - che in alcune regioni c'è stato un tale assalto rispetto alla normalità di richiesta delle vaccinazioni facoltative, che non era presente abbastanza personale per sopperire. In una struttura romana in un giorno sono venute tante persone quante ne vengono in un anno intero, questo ha creato impasse".