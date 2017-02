Whirlpool: al via la nuova fabbrica modello a Fabriano

Roma, 14 feb. (askanews) - La Whirlpool lancia la nuova fabbrica modello di Fabriano (Ancona). Nello stabilimento di Melano, afferma la società, si è svolta la cerimonia di taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo sito industriale. L'incontro "è stato l'occasione per celebrare il nuovo corso della fabbrica modello di Melano, la più grande del Centro Italia, che da oggi si consacra come polo della regione Emea per la produzione di piani cottura di altissima gamma".

Le 14 linee di assemblaggio "hanno raggiunto la piena potenzialità produttiva, con due milioni di unità l'anno destinate a tutti i mercati dell'area Emea. Oggi Melano si presenta come un sito industriale completamente rinnovato, su una superficie di 264mila metri quadri di cui oltre 34mila coperti, che basa la propria eccellenza su tecnologie, strutture e processi all'avanguardia".

Lo stabilimento di Melano "ha un impatto occupazionale diretto di oltre 700 dipendenti, motore della fabbrica e risorsa fondamentale per l'azienda". Gli impegni presi a luglio del 2015 con il governo, le Regioni e i sindacati all'interno del piano industriale "si stanno concretizzando: oltre 220 milioni di investimenti in processi, prodotti e ricerca e sviluppo già effettuati su un totale di oltre 500 milioni entro il 2018".

