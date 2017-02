Roma, 7 feb. (askanews) - Una storia lunghissima di secoli, una vera e propria città -Santuario, una basilica-fortezza come poche al mondo, un valore immateriale fortissimo nel simbolo religioso che rappresenta, meta di pellegrinaggio e di culto diffuso nei cinque continenti. Basterebbero questi pochi elementi per identificare immediatamente Loreto e il suo patrimonio culturale - è il caso di dire - universale.

Proprio ieri la giunta regionale, nella consueta seduta settimanale, ha approvato la proposta di candidatura del Complesso del Santuario di Loreto avanzata dalla Delegazione Pontificia per inserirlo nella Lista propositiva italiana, condizione necessaria per dare avvio alle procedure di candidatura ufficiale al riconoscimento di sito Unesco. La lista propositiva costituisce, infatti, l'elenco dei siti che ogni Stato membro della Convenzione UNESCO è tenuto a presentare per segnalare i beni ritenuti degni di riconoscimento nell'arco dei successivi 5-10 anni.

" Una proposta congiunta tra Regione, Delegazione pontificia e Comune di Loreto - ha spiegato l'assessore al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni - che consentirà quindi di presentare alla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco e al Mibact la candidatura del Santuario Santa Casa di Loreto a patrimonio universale dell'umanità. La motivazione per la Regione è molto importante: oltre al fatto di costituire esempio di salvaguardia e tutela di un bene storico-architettonico, il riconoscimento UNESCO rappresenta uno strumento catalizzante di attenzione e sensibilizzazione del pubblico sui valori eccezionali che esprime. E in questo periodo di criticità, derivante dai recenti eventi sismici, rappresenterebbe un segnale forte di ripresa , sia dal punto di vista culturale che turistico per rilanciare a livello nazionale e internazionale l'immagine del territorio regionale. Lo studio documentatissimo che supporta la richiesta di inserimento nella Lista, condotto dalla Delegazione Pontificia - ha concluso Pieroni - offre tutti i presupposti di un riconoscimento e siamo fiduciosi in un favorevole accoglimento".(Segue)