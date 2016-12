Roma, 30 dic. (askanews) - È disponibile da oggi, sul sito del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il decreto con i criteri di ripartizione della quota premiale e del fondo perequativo destinati alle Università statali. Si tratta dell'ultima tranche di stanziamenti previsti dal Fondo di finanziamento ordinario degli atenei (FFO) per il 2016. Pubblicato anche il decreto con il riparto del finanziamento destinato alle Università non statali.

La quota premiale e il fondo perequativo quest'anno sono stati assegnati successivamente alla quota 'base' in attesa dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca condotta dall'Anvur (l'Agenzia di valutazione nazionale), che sono stati trasmessi al Miur a metà dicembre. Con il decreto viene pubblicata oggi anche la tabella con gli stanziamenti complessivi ricevuti quest'anno dagli atenei. I fondi per la premialità ammontano per il 2016 a 1.433.000.000, il fondo perequativo è 195 milioni.

(Segue)