Struttura di oltre 500 mq per materna, elementari e medie

Roma, 3 feb. (askanews) - Il Gruppo Salini Impregilo ha deciso di donare una struttura scolastica nelle zone terremotate per "manifestare concretamente la propria solidarietà alle popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016".

La società "da tempo in contatto con la Protezione Civile" ha partecipato nei giorni scorsi a dei sopralluoghi per definire la zona idonea alla realizzazione del progetto, insieme ai funzionari della Direzione di comando e controllo della Protezione Civile e del MIUR, ad esponenti del Genio Civile dell'Esercito, in presenza del Commissario Governativo Giuseppe Ranieri ed esponenti dei comuni interessati.

La struttura, i cui oneri saranno interamente a carico di Salini Impregilo, occuperà un'area totale di oltre 500 metri quadri e sarà in grado di accogliere circa 100 fra bambini e ragazzi grazie a dieci aule destinate alle scuole materna, primaria e secondaria.