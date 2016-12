Roma, 23 dic. (askanews) - Più di 150 iniziative per le popolazioni colpite dal sisma in tutte le Marche, praticamente in tutti i comuni terremotati, che si sono organizzati singolarmente o associandosi tra loro, ma anche nei comuni della costa che ospitano le persone rimaste fuori dalle abitazioni in seguito alle scosse di agosto e di ottobre. Una vera e propria task force, che si è mobilitata, tra comuni, enti, associazioni di volontariato, cittadini e gli stessi terremotati, organizzando tombolate, spettacoli, cene, concerti, veglioni e numerosissimi altri eventi, a partire dal presepio di Arquata, realizzato dai vigili del Fuoco e già installato da giorni, fino ai riti tradizionali. Nella maggior parte dei Comuni il 24 dicembre è prevista la messa di mezzanotte in piazza e ad Ascoli Piceno, nella chiesa del Sacro Cuore, alle 18 del 23 dicembre sarà officiata una messa in ricordo delle vittime del terremoto.

Numerosissime anche le consegne di doni per i bambini, ad opera di tanti volontari Babbi Natale e Befane, che saranno presenti nelle piazze, nei tendoni e anche nei villaggi e negli alberghi che accolgono i bambini terremotati. Anche per la notte di San Silvestro comuni e associazioni organizzano veglioni, nella gran parte dei casi in accordo con la Protezione Civile e grazie al contributo e alla generosità di molte ditte del luogo, che forniscono spumanti e panettoni. Tra queste iniziative, che si prefiggono lo scopo di riscaldare le festività della popolazione così duramente colpita negli ultimi mesi, anche il Concerto per i Sibillini, con Gigi D'Alessio e altri artisti, che sarà trasmesso la sera del 31 dicembre in diretta Mediaset. (Segue)