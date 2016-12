Roma, 21 dic. (askanews) - Una festa di Natale diversa, con al centro la solidarietà e l'impegno nel sociale quella vissuta oggi all'università Luiss di Roma e con una ambiziosa finalità: quella di superare i 5mila euro in una campagna di raccolta fondi per dar vita alla biblioteca di comunità per l'Istituto Comprensivo Simone de Magistris di Caldarola, in provincia di Macerata, danneggiato ed oggi inagibile a causa delle recenti scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia.

Una festa natalizia, alla quale hanno presenziato il rettore dell'ateneo, Paola Severino ed il direttore generale Giovanni Lo Storto, e alla quale hanno partecipato, oltre agli studenti della Luiss, alcuni ragazzi dell'istituto superiore "Romolo Capranica" di Amatrice, quattro detenute di Rebibbia (due italiane e due straniere), il coro dell'Istituto comprensivo Virgilio di Roma ed alcuni imprenditori sempre delle zone colpite dal terremoto.

