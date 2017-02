Terremoto, Franceschini: opere d'arte torneranno nei territori

Roma, 14 feb. (askanews) - "Si stringe il cuore a vedere simboli della cultura e della religione così violentemente colpiti: c'è un impegno forte in termini di risorse economiche e umane per affrontare questa emergenza che è stata straordinaria e inusitata per il ripetersi di sismi violentissimi. Si sta facendo il massimo possibile da parte di tutti, Vigili del Fuoco, Protezione civile, strutture del Ministero, con alcune garanzie che dobbiamo dare ai sindaci: l'impegno massimo nella ricostruzione dei centri storici esattamente come sono". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali Dario Francechini che oggi, accompagnato dal sindaco Gianluca Pasqui, dall'assessore alla Cultura della Regione Marche Moreno Pieroni e dal vescovo Francesco Brugnaro, ha effettuato un sopralluogo nella "zona rossa" di Camerino.

"Come si può notare - ha detto ancora Franceschini - anche qui a Camerino, dove sono stati fatti interventi antisismici dopo il terremoto del '97 gli edifici sono gravemente lesionati, ma hanno retto e non hanno fatto vittime: quindi è la dimostrazione che si può e si deve ricostruire, che questi luoghi possono rinascere e diventare di nuovo meta di turismo culturale e offrire tranquillità alla popolazione. Certo servono molte risorse e tempo. Voglio poi tranquillizzare i sindaci su un tema che sta loro molto a cuore: naturalmente le opere d'arte che sono state ospitate in depositi idonei torneranno tutte nei territori perché sono un pezzo di identità che va salvaguardata. Così come faremo il possibile perché anche le operazioni di restauro delle opere danneggiate non prevedano trasferimenti fuori regione ma siano condotte in loco, attivando risorse locali".

