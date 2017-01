In Abruzzo chiuse 5mila attività

Roma, 20 gen. (askanews) - In Abruzzo, negli ultimi 2 anni, hanno chiuso circa 5.000 attività solo nel commercio causando preoccupanti cali di occupazione anche nell'indotto dei servizi e senza beneficiare di alcun ammortizzatore sociale a differenza di altri settori produttivi. E' quanto si legge in una nota di Confcommercio che ha fatto il punto della situazione attraverso alcune associazioni territoriali delle zone colpite dal sisma.

Confcommercio Abruzzo si è attivata nei confronti del governo e delle istituzioni regionali chiedendo la sospensione, almeno per 12 mesi, dei pagamenti relativi alle imposte ed ai tributi nazionali e locali e delle rate di mutuo.

Nel reatino, sono andate distrutte circa 550 attività commerciali e solo nelle zone di Amatrice ed Accumoli i danni a scorte ed attrezzature delle imprese ammontano a 14 miliardi di euro. Per sostenere l'economia del territorio in questa delicata fase, la Confcommercio di Rieti ha promosso un protocollo di intesa con il Microcredito per consentire l'erogazione di finanziamenti a tassi particolari alle imprese danneggiate, con l'obiettivo di estendere il Protocollo anche agli altri Comuni del cratere. Tra le altre misure richieste, inoltre, l'istituzione di zone tax free, la sospensione del pagamento dell'Iva e l'abbattimento del 50% della tassa sui rifiuti.