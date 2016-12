Roma, 26 dic. (askanews) - "Le aree delle montagne colpite dal sisma sono il cuore del nostro Paese e rappresentano la bellezza dell Italia. Per questo devono essere salvate e rilanciate dal punto di vista della ricostruzione e dell economia locale". Così ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini nel corso della sua visita a Castensantagelo sul Nera, ripresa dalle telecamere di Skytg24. "Parteciperò al pranzo di oggi in paese perché è stato organizzato dalla gente del posto e questo è un segnale molto bello. Non ci poteva essere occasione migliore per venire qui". La Boldrini ha, poi, sottolineato che "le istituzioni continueranno a sostenere lo sforzo per la ripresa dei territori investiti dal sisma, con la massima attenzione". La presidente della Camera ha attraversato la zona rossa di Castelsantagelo accompagnata dal sindaco Mauro Falcucci.