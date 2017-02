Roma, 7 feb. (askanews) - "Troppi ritardi e gravi inadempienze della ditta per le stalle provvisorie allestite fino a questo momento": la Regione marche, dopo l'apertura di una commissione d'inchiesta, ha predisposto gli atti per la risoluzione del contratto con la ditta che ha realizzato le tensostrutture fino a questo momento. I restanti lavori - spiega la stessa Regione -saranno affidati alla seconda ditta nella graduatoria della gara di appalto gestita esclusivamente dalla Regione Lazio. E' stato inoltre richiesto l'intervento del Comando della forestale e dell'Arma dei carabinieri. Il termine di ultimazione dei lavori per la seconda ditta sarà fissato secondo un cronoprogramma.