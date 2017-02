Roma, 23 feb. (askanews) - Sono 639 le soluzioni abitative provvisorie che la Regione Marche ha ordinato: 137 per il Comune di Arquata del Tronto, 72 per Fiastra, 222 per Visso, 100per Ussita, 76 per Castelsantantangelo sul Nera.

Ad Arquata del Tronto, nella frazione di Pescara, sono in corso i lavori di urbanizzazione e di fondazione ed entro la prossima settimana - assicura la Regione - inizierà il montaggio delle casette. Per l'area Borgo è stata aggiudicata la gara relativa alle opere e per la metà della prossima settimana è fissato l'inizio dei lavori di urbanizzazione. Data nella quale la Regione Marche effettuerà le gare per affidare lavori per l'area della frazione di Faete. Mercoledì parte invece la gara per Piedilama e giovedì quella di Pretare.

Per il Comune di Visso, la Regione ha autorizzato lavori per la ripulitura dei fossi, propedeutici all'urbanizzazione dell'area, mentre per quanto riguarda Fiastra, Visso, Ussita, Castelsantantangelo sul Nera sono in corso la progettazione delle aree e tra una ventina di giorni si prevede l'avvio dei lavori di urbanizzazione.(Segue)