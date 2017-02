Roma, 15 feb. (askanews) - La regione Marche ha deciso che sarà il Consorzio di Bonifica a realizzare le piazzole per le stalle nelle zone terremotate.

"Dopo avere dichiarato la risoluzione del contratto con la ditta che ha vinto la gara (della Regione Lazio) per la realizzazione delle stalle, la Regione Marche sta lavorando per accelerare il percorso", ha spiegato in una nota la vicepresidente della Regione Anna Casini, sottolineando che "per evitare di perdere ulteriori giorni, la Regione ha deciso di fare realizzare le piazzole, propedeutiche alla costruzione delle strutture provvisorie, al Consorzio di Bonifica".

Il Consorzio lavorerà quindi per urbanizzare le aree per le circa 200 stalle da realizzare. Piazzole che verranno così - ha assicurato la Regione - ultimate, a partire da domani, nei prossimi 10-15 giorni in maniera simultanea, a prezzo invariato per le casse della Regione. "Un'operazione - ha concluso la vicepresidente della regione - che permetterà alla ditta subentrante di iniziare i lavori immediatamente".