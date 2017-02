Non era stata ritenuta idonea dai tecnici per insediare le casette

Roma, 15 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha incontrato i rappresentanti della comunità di Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto, con il sindaco Leandro Petrucci. Una riunione chiesta dal comitato per avere informazioni in merito all'area di Capodacqua per l'insediamento delle casette, non ritenuta idonea dai tecnici. "Non c'è nessuna volontà politica di escludere quell'area - ha spiegato il presidente - Chiederò alla protezione civile un nuovo sopralluogo con i tecnici, alla presenza dei rappresentanti del territorio, per analizzare quel sito".

In merito alla richiesta di ripristino della viabilità, il presidente ha precisato che "il piano Anas prevede quasi 300 milioni di investimenti per le Marche. A tutti i comuni e le province interessate abbiamo trasmesso il piano. Verificheremo con il comune se la strada è inserita nel primo stralcio altrimenti la inseriremo nel secondo".