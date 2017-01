Roma, 30 gen. (askanews) - "Abbiamo bisogno che le istituzioni tornino ad essere protagoniste e per questo dobbiamo dotarle di risorse e mezzi". A spiegarlo è stato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, nel suo intervento alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi ha incontrato nella Sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Camerino i sindaci della provincia di Macerata colpita dal terremoto.

"La stessa Regione - ha aggiunto Ceriscioli - è impegnata a far fronte all'emergenza esclusivamente con personale e forze propri. Ma non so quanti di questi uomini e donne potranno continuare a ritmi così sostenuti come hanno fatto finora dopo così tanti giorni di impegno e senza stregua.

Accanto, infine, alla nostra gente vittima del sisma e alla loro volontà di non mollare, accanto a questi uomini e a queste donne dell'emergenza e della ricostruzione, ci sono gli uomini e le donne della cultura, intesa a tutto tondo, che fino a oggi si è sostanziata nell'attività preziosa e prestigiosa dei nostri Atenei, mente e anima della nostra regione. Oggi l'Università Camerino, la più colpita, ma determinata a risorgere e a non mollare mai, è simbolo di quest'anima, che non può morire perché la nostra rinascita sia veramente compiuta".

Per questo "c'è la necessità imprescindibile di un piano articolato degli investimenti in cultura: per preservare la memoria, per pensare la ricostruzione, per dare forma al futuro".(Segue)