Roma, 16 feb. (askanews) - La Regione Marche mette on line tutti i dati relativi ai contributi di autonoma sistemazione e agli alberghi. I numeri registrati sono infatti inseriti nel sito della Regione nella sezione dedicata al terremoto insieme alle informazioni per i cittadini e a quelle sulle procedure e il loro stato di avanzamento. Il link è: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche. On line anche una piattaforma web per la redazione del Piano delle opere pubbliche, dove i Comuni possono inserire gli interventi necessari sui loro territori.

All'inizio di questa emergenza, senza precedenti nella storia marchigiana, le persone alloggiate negli alberghi erano infatti 12.103, ad oggi ne risultano ancora ospitate 5.322. Le strutture ospitanti registrate sono 309 e di questa 291 hanno presentato rendicontazione delle spese. L'importo complessivo rendicontato fino ad ora è di oltre 22milioni di euro e la Regione ha pagato somme per circa 12milioni di euro. Va precisato inoltre, che gli uffici regionali hanno inviato circa 80 mail per segnalare anomalie e lacune documentali al fine di regolarizzare le posizioni e poter pagare e che 40 strutture si sono accreditate di recente. Inoltre la Regione sta compiendo verifiche puntuali in merito alla possibilità di permanenza delle persone in strutture ricettive oltre il 30 aprile. A seguito di questa ricognizione sarà quantificato e predisposto un piano, che terrà conto delle opzioni espresse dai singoli interessati, di eventuali necessità legate alla frequenza della scuola, a servizi sociosanitari, alle attività svolte. Il tutto in raccordo con i Sindaci delle comunità di cittadini sfollati interessate.(Segue)