"La burocrazia non è più sopportabile"

Roma, 19 gen. (askanews) - Sono 147 i comuni delle Marche massacrati dal sisma del 24 agosto, dal richiamo terribile del 30 ottobre e anche ieri purtroppo". Così il presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi è intervenuto nel corso del Consiglio nazionale di Anci sottolineando la necessità di procedere con un percorso di semplificazione amministrava concreta. "La burocrazia non è più sopportabile e il terremoto è lo specchio di questa situazione. Stiamo morendo pian piano nella stratificazione che ci è stata imposta nel corso degli anni. Stiamo morendo nella burocrazia del sisma". "Dobbiamo dunque semplificare davvero non lasciandoci colpe ma facendoci assumere le nostre responsabilità. Vogliamo - ha poi concluso - dare speranza ai 147 comuni del nostro territorio non compromettendo le nostre responsabilità".