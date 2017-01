Roma, 23 gen. (askanews) - Una rete internazionale di città per salvare Aleppo e i suoi abitanti. E' questo il senso dell'appello lanciato dal sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane, Dario Nardella, che Anci rilancia a città e Comuni italiani. "Un richiamo agli organismi internazionali, Unione Europea in primis - spiega Nardella - perché rivolgano tutti i loro sforzi ad una vera pace per la Siria e per la città di Aleppo. Proponiamo la costituzione di una rete di città per fornire aiuti concreti alle popolazioni della città siriana, anche attraverso le nostre esperienze e competenze che abbiamo sperimentato nel corso di guerre e disastri naturali di cui siamo stati vittime".

Per Nardella la ricostruzione di Aleppo "passa anche dalla ripresa delle attività culturali in città. La cultura rappresenta una possibilità concreta di dialogo e di pace, un terreno comune su cui possono incontrarsi tutti gli uomini, uno strumento per abbattere le differenze e favorire la civile convivenza". "L'appello - ricorda poi il sindaco di Firenze - sarà rilanciato anche in Francia, dov'è nato nel corso della mia recente visita alla città di Reims. Io e il collega Arnauld Robinet - aggiunge - abbiamo convenuto che di fronte a questo dramma non possiamo far finta di niente e girarci dall'altra parte. Al contrario abbiamo il dovere morale e politico di impegnarci perché una vera pace sia possibile. Le città possono svolgere un ruolo importante: prima di tutto per tener alta l'attenzione sulla situazione di Aleppo nell'opinione pubblica e non solo", conclude Nardella. Per aderire all'appello, il cui hashtag è #salvarealeppo, i sindaci potranno scrivere all'indirizzo salvarealeppo@anci.it.