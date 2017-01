Roma, 13 gen. (askanews) - Il Sottosegretario all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca, Vito De Filippo, sarà domani in visita nelle Marche dove era inizialmente prevista la presenza della Ministra Valeria Fedeli che sarà a Roma per il Consiglio dei Ministri. Lo rende noto il ministero. Alle 9.00 il Sottosegretario parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della scuola primaria "Mario Puccini" e dell'istituto comprensivo "Mario Giacomelli" di Senigallia. Subito dopo si sposterà nelle aree colpite dal terremoto. Alle 12.00 farà visita all'istituto comprensivo "Monsignor Paoletti" di Pieve Torina (Mc) che attualmente è ospitato in una tendostruttura presso lo Sporting Village (in via G. Marconi).

Alle 14.45 è atteso a Corridonia per l'inaugurazione della scuola provvisoria (Frazione Colbuccaro, in via Puglia) che ospita le sezioni dell'infanzia e della primaria. È prevista dalle 16.00, sempre presso la scuola provvisoria di Corridonia, la presentazione, in collaborazione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di Torino, del progetto "Il Bus della Scienza di Xkè?" che prevede percorsi laboratoriali e attività didattiche innovative che andranno ad integrare l'offerta formativa dell'istituto.

Infine, il Sottosegretario De Filippo, alle 16.30, incontrerà i dirigenti scolastici della regione degli istituti maggiormente colpiti dal sisma ad agosto ed ottobre scorsi. L'incontro si terrà presso i locali del centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" (in via Don Bosco 18/20).