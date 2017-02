Scuola aree sisma, sindacati al Miur: urgono interventi

Roma, 1 feb. (askanews) - Segnali di apertura al Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda le problematiche delle scuole nelle aree terremotate dopo l'incontro di ieri pomeriggio (martedì 31 gennaio) tra il sottosegretario Vito De Filippo, il capo di gabinetto del ministro, Sabrina Bono, e i sindacati del comparto scuola di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Per le Marche erano presenti le segretarie regionali Manuela Carloni (Flc Cgil), Anna Bartolini (Cisl Scuola), Claudia Mazzucchelli (Uil Scuola) e Paola Martano (Snals Confsal). Il Consiglio dei Ministri, è stato annunciato all'incontro, varerà un ulteriore decreto nel quale saranno inserite nuove misure per le scuole. Di sicuro - si legge in una nota di Uil Scuola Marche - ci sarà la deroga ai 200 giorni di frequenza necessari per completare l'anno scolastico mentre il Miur si è impegnato a trovare una soluzione al problema del termine delle iscrizioni degli alunni nelle zone terremotate. Per gli insegnanti nell'anno di prova che non potranno completare i previsti 180 giorni di servizio (120 effettivi) il Ministero si è riservato approfondimenti circa il numero effettivo delle giornate di chiusura delle scuole.

