Rete scolastica 2017-2018, giunta Marche approva programmazione

Roma, 1 feb. (askanews) - La Giunta regionale delle Marche ha approvato la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa 2017-2018. Rispetto al testo inviato all'Assemblea legislativa per il previsto parere, sono state recepite due indicazioni della Prima Commissione consiliare, coerenti con le proposte delle amministrazioni provinciali. Riguardano l'apertura della sede distaccata dell'Istituto d'istruzione superiore Cecchi di Pesaro a Fano (prevista per la carenza di spazi rispetto al numero degli studenti); lo spostamento, dall'Istituto scolastico comprensivo Cestoni di Montegiorgio a quello di Monte Urano, delle scuole dell'infanzia e primaria di Magliano di Tenna (per una migliore organizzazione del trasporto pubblico locale). "Come previsto dalla circolare ministeriale, l'occasione del dimensionamento del nuovo anno scolastico è utile per razionalizzare scelte non più coerenti con le esigenze locali - afferma l'assessore all'Istruzione, Loretta Bravi - La Giunta regionale ha dato ascolto a quelle richieste specifiche dei territori che tengono conto del contesto culturale, produttivo e delle specificità peculiari". Parere positivo è stato espresso anche dal Cal (Consiglio delle autonomie locali), come pure l'Ufficio scolastico regionale è favorevole a un riequilibrio sulla base delle necessità territoriali". (Segue)