Roma, 15 feb. (askanews) - Presto nelle Marche ci sarà un protocollo d'intesa tra gli enti coinvolti per risolvere il problema degli sversamenti dei reflui in mare.

Nella sede della Regione Marche, alla presenza dell'assessore alla Tutela delle Acque, Angelo Sciapichetti, si è svolto un incontro con i sindaci dei Comuni di Ancona, Valeria Mancinelli, e Falconara Marittima, Goffredo Brandoni, i referenti dell'Asur, dell'Arpam, dell'ente gestore Multiservizi spa, dei tecnici regionali e comunali del settore, e di rappresentanti degli operatori balneari. Oggetto della riunione, la pianificazione degli interventi da porre in essere per risolvere il problema degli sversamenti a mare dei residui reflui, in particolare nei tratti di litorale ricadenti nel territorio dei due Comuni.

"L'incontro - sottolinea la Regione - si è svolto all'insegna di una piena e convinta collaborazione da parte di tutti gli enti che hanno ribadito la necessità e l'urgenza di un percorso comune, al fine di raggiungere una soluzione efficace, in tempi brevi, grazie anche ad un metodo di lavoro collegiale".(Segue)