Roma, 20 gen. (askanews) - Il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha terminato il consueto punto al Dicomac sulla situazione delle zone colpite da terremoto e maltempo, sottolineando che "si continua a lavorare in modo serrato in condizioni veramente proibitive". Le vittime verificate per la doppia emergenza neve-sisma - ha spiegato - sono 7, delle quali 5 collegate al maltempo e 2 finora accertate all'hotel Rigopiano.

"Alle 18 - ha aggiunto - ancora 47mila utenze di energia elettrica erano disabilitate in Abruzzo. 2800 nelle Marche. Ci auguriamo che vengano ripristinate al più presto". Si lavora alacremente anche per il ripristino delle vie di accesso al cratere: "E' ora percorribile la Statale 80 - ha detto Curcio - pur se con limitazioni. Stiamo liberando anche le vie secondarie per arrivare alle abitazioni". Riforniti anche alcuni allevatori con cibo per animali. "Abbiamo più di 8mila operatori al lavoro - ha detto Curcio - 2mila giunti solo nelle ultime 24 ore. Un dispositivo imponente che funziona. Numerosi i veicoli in pronta partenza, abbiamo macchinari e mezzi militari. Ulteriori ne sono in arrivo dalle Regioni che stanno menzionando sempre di più il loro supporto". Per quanto riguarda la situazione meterologica delle prossime ore, domani il cielo sarà ancora coperto anche se non si attendono precipitazioni importanti: "Ma la situazione resta comunque insidiosa", ha detto Curcio.