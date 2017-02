Roma, 8 feb. (askanews) - Commercializzazione e trasformazione del pescato: sono le priorità del Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) della programmazione 2014-2020 a cui la Regione Marche intende uniformarsi per assicurare reddito alle marinerie locali. La refezione pubblica scolastica, in quest'ottica, rappresenta un valido progetto per promuovere il consumo delle risorse ittiche locali. A Bruxelles, l'assessore alla Pesca delle Marche Manuela Bora ha portato l'esperienza di Pappafish: "Un progetto unico nel panorama europeo che raggiunge pienamente gli obiettive del Feamp. Dal 2013, ogni anno, più di 25 mila alunni consumano pesce a scuola. Vengono serviti 700 mila pasti nelle mense coinvolte e consumate 90 tonnellate di pescato locale". L'occasione è stata rappresentata dall'incontro sulla pesca e l'acquacoltura, organizzato dalla Commissione europea (DG Mare) e dalla Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa, che riunisce 160 regioni appartenenti a 28 Stati, membri e non dell'Unione europea. Al centro del confronto, le opportunità del Feamp: uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei che si integrano per promuovere una ripresa basata sulla crescita e l'occupazione in Europa.(Segue)