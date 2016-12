Roma, 27 dic. (askanews) - Dopo 23 anni, i tentativi di riconoscimento della qualità dell'olio prodotto nelle Marche, attraverso una prestigiosa certificazione, raggiungono il traguardo atteso: il 17 dicembre 2016 la Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ue la richiesta del Consorzio Marche Extravergine per ottenere il marchio Igp Olio "Marche". Entro tre mesi, se non perverranno opposizioni da parte di altri Stati membri o Paesi terzi, verrà definitivamente adottato il regolamento di iscrizione dell'Igp nel registro europeo delle indicazioni geografiche. L'olio "Marche" verrà riconosciuto come un'eccellenza agricola e alimentare europea. Con lo 0,4% di acidità massima e la presenza di polifenoli nella misura di 200 mg/kg, si pone al top tra i 45 oli italiani già registrati: 42 Dop (Denominazione d'origine protetta) e 3 Igp (Indicazione geografica protetta). Il punto è stato fatto nel corso di una conferenza stampa, in Regione, alla quale hanno partecipato l'assessore all'Agricoltura Anna Casini, i rappresentanti del Consorzio e numerosi produttori oleicoli. (Segue)