Roma, 23 gen. (askanews) - La situazione nelle Marche, colpite dalle abbondanti nevicate e dalla sequenza sismica, migliora: "Tutte le frazioni sono state liberate, rimangono ancora in difficoltà una decina di frazioni dell'ascolano, dove si continua a lavorare per sgomberare al meglio le vie di accesso", spiega la Regione, aggiungendo che molte di queste risultano non abitate, dove invece ci sono persone, "vengono quotidianamente raggiunte per assistenza sanitaria e generi di prima necessità".

Le utenze Enel ancora interrotte sono circa 200. I tecnici sono al lavoro con i vigili del fuoco. Attivi ad Amandola e a Pieve Torina due centri a servizio degli allevatori per ritirare foraggi e mangimi.

Sono inoltre, in corso da ieri i sopralluoghi con i tecnici della Protezione civile per monitorare il rischio valanghe e i fronti nevosi verticali ai bordi delle strade, dove - si avverte - con l'aumentare delle temperature possono verificarsi degli scaricamenti di neve con conseguenti problemi per la circolazione.