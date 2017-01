Ancona, 4 gen. (askanews) - "Questa mattina si è tenuto un incontro presso il Servizio Sanità della Regione Marche alla presenza della Direzione del Servizio Sanità, dell'ARS e dei direttori dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ASUR". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Regione che "conferma l'assenza di una emergenza sanitaria collegata alle meningiti meningococciche nella regione Marche".

"È stato condiviso - prosegue - il contenuto di una circolare informativa che sarà diramato al personale sanitario, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, nell'ambito della quale vengono ribadite le principali indicazioni per la vaccinazione antimeningococcica. Si confermano pertanto le priorità indicate dalle vigenti indicazioni nazionali e regionali contenute nel Piano Vaccinale Regionale: offerta attiva e gratuita della vaccinazione antimeningococcco C per i nuovi nati; estensione dell'offerta gratuita fino ai nati nell'anno 1997; offerta gratuita per i pazienti a rischio per patologie specifiche (emoglobinopatie, immunodepressioni congenite o acquisite, asplenia, diabete mellito tipo I, insufficienza renale, epatiti croniche, etc.) Agli adulti, per cui le vaccinazioni antimeningococciche non sono previste né raccomandate, la Regione Marche sta già offrendo la possibilità di accedere alle vaccinazioni con la formula del co-pagamento: il costo del vaccino, a carico del cittadino, è pari al prezzo di acquisto sostenuto dall'ASUR. Queste vaccinazioni, non prioritarie né raccomandate, saranno effettuate su prenotazione.

La Direzione Sanitaria dell'ASUR ha già espresso indicazioni per organizzare attività vaccinali aggiuntive al fine di rispondere all'incremento di richiesta da parte della popolazione. I Dipartimenti di Prevenzione dell'ASUR, già attivi per garantire le priorità previste dal Piano Regionale Vaccini, hanno organizzato una risposta programmata anche per le vaccinazioni in co-pagamento. Per ogni informazione necessaria i cittadini possono rivolgersi alle sedi vaccinali diffuse nelle Aree Vaste della nostra regione, ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di libera scelta.