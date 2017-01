Roma, 23 gen. (askanews) - "La nostra regione sta vivendo un'emergenza non paragonabile ad altri momenti della nostra storia. Una situazione molto difficile. Dopo la neve, le quattro scosse di terremoto che seguono altri tre eventi sismici a partire dal 24 agosto, hanno causato effetti materiali e psicologici enormi su un sistema già fortemente stressato. Contiamo al momento oltre 25 mila sfollati (21mila in autonoma sistemazione e 5.400 in albergo) ed ogni volta che si verifica un nuovo episodio sismico, i tempi della ricostruzione si allungano. Per questo è importante trovare linee comuni da condividere per poter lavorare insieme e trovare soluzioni".

Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che, questo pomeriggio, a palazzo Raffaello, ha riunito i parlamentari marchigiani per fare il punto della situazione.

"Ritengo - ha spiegato Ceriscioli - che al di là delle legittime posizioni politiche che ognuno ha, sia comunque possibile un percorso distinto e trasversale indirizzato a quello che di utile possiamo fare per i cittadini e per il nostro territorio così come è accaduto con la conversione del decreto legge. Per questo, voglio ringraziare i parlamentari per la loro disponibilità e collaborazione, e della loro capacità di superare differenze quando si lavora tutti per il bene della nostra comunità". (Segue)