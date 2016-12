Roma, 30 dic. (askanews) - La Giunta regionale delle Marche ha pubblicato il secondo bando del 2016 per l'insediamento dei giovani in agricoltura, sostenuto con i fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020. Le domande scadranno ad aprile 2017. "Abbiamo rispettato l'impegno preso con la comunità regionale, visto il successo del primo bando uscito sempre nel 2016. Puntiamo molto sui giovani. Due bandi nello stesso anno testimoniano l'attenzione che la Regione dedica all'innovazione e alla qualità garantite dal ricambio generazionale - commenta l'assessore all'Agricoltura, Anna Casini - Abbiamo recepito le indicazioni scaturite dai numerosi confronti con le parti sociali, rispettando l'impegno che riguardava anche la modifica del Psr, presentata all'Assemblea legislativa lo scorso 19 dicembre, oltre allo stanziamento di nuove risorse per favorire l'imprenditoria agricola giovanile sulla quale convergono molte richieste dal territorio". Complessivamente, nel nuovo anno, il "pacchetto giovani", che comprende anche l'insediamento, stanzierà 26,3 milioni di euro, che si vanno a sommare agli oltre 22 del 2016. (Segue)