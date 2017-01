Roma, 27 gen. (askanews) - Si è riunito stamane, nella sede della Regione Marche, il Consiglio Direttivo di Anci Marche, con i sindaci membri della Commissione Sisma e la partecipazione del vice commissario alla Ricostruzione Luca Ceriscioli. Dalla riunione è partito un appello del presidente della Regione e dei sindaci verso tutti i tecnici ingegneri, architetti e geometri della regione. "Da lunedì 30 gennaio - spiega Ceriscioli - parte il sistema regionale di gestione nella compilazione delle scheda Fast per l'agibilità degli edifici che non sarà più in carico al Dicomac, quindi alla protezione civile nazionale - ha aggiunto - e chiedo all'Anci Marche di farsi portavoce di un progetto evidentemente ambizioso nel quale tutti i tecnici che hanno davvero a cuore il presente ed il futuro del proprio territorio e della propria città potranno dare un contributo concreto". Tutti i tecnici che si renderanno disponibili, presso il proprio Comune per effettuare i sopralluoghi e compilare le schede, si metteranno da lunedì a disposizione del proprio Sindaco, fornendo la propria disponibilità così da essere organizzati in squadre che opereranno immediatamente. "Non c'è tempo da perdere, ecco perché la mobilitazione ed il passaparola è fondamentale". (Segue)