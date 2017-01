Roma, 23 gen. (askanews) - Stamane i Carabinieri Forestali di San Martino di Acquasanta hanno soccorso due aziende zootecniche nelle frazione di Casale Rotili di Acquasanta Terme, isolata da oltre una settimana sotto oltre due metri di neve.

L'intervento su richiesta disperata di due allevatori in pena per la sorte dei loro greggi di ovini rimasti bloccati all'interno di due stalle in un paese ormai deserto a seguito del terremoto e delle recenti nevicate.

I militari dalle prime luci dell'alba sono partiti a piedi con ausilio delle ciaspole, e sulla coltre di neve fresca, bagnata dalla pioggia che questa mattina cadeva copiosa, hanno raggiunto le due stalle constatando una situazione di estrema gravità.

Le stalle erano ancora isolate e le porte sbarrate, tuttavia macchie di sangue evidenziavano tentativi di alcuni ovini di uscire da una finestra attraverso vetri rotti taglienti. All'interno della stalla un esemplare morto probabilmente di fame.

I Carabinieri Forestali si sono calati dalla finestra della stalla ed hanno rifornito di acqua e cibo gli animali esausti.

L'esemplare morto è stato rimosso per evitare infezioni e i restanti animali sono stati lasciati all'interno delle due stalle con una scorta di cibo sufficiente per superare l'emergenza in corso.