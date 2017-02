Roma, 15 feb. (askanews) - Progettualità e gestione: sono i due pilastri della riforma degli enti regionali per il diritto allo studio, approvata dall'Assemblea legislativa, con l'istituzione dell'Erdis (Ente unico con personalità giuridica). Una riforma che, come sottolineato dal presidente Ceriscioli, "non si prefigge di ridurre i contributi, ma di cogliere le opportunità per un cambiamento positivo del sistema". La riforma conferma il finanziamento triennale, proprio a ribadire che l'intento non è quello di risparmiare risorse, una quota consistente delle quali (14 milioni di euro sui 27 complessivi annuali) è a carico del bilancio regionale. l'assessore Loretta Bravi chiarisce che "progettualità significa implementare l'offerta formativa per i giovani, destinare le risorse del Fondo sociale europeo all'alta formazione, ai dottorati, ai master, supportando la progettualità legata alla terza missione universitaria, in un realismo di apertura, perché l'università non può essere autoreferenziale, ma va aperta al mondo del lavoro e delle imprese. La riforma sostiene questa apertura, favorendo l'ingresso dei ragazzi nelle filiere produttive con il sussidio dei fondi europei".(Segue)