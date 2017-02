Roma, 28 feb. (askanews) - "Un rendiconto importante quello degli assunti nell'anno 2016: parliamo di 2700 assunzioni di sanità, la maggior immissione fatta negli ultimi anni. Abbiamo dato al sistema sanitario quella quantità di personale che ci permette oggi di ripartire alla grande con i servizi. I cittadini presto si accorgeranno della differenza per l'accorciamento delle liste d'attesa, uno dei nostri obiettivi e una maggior qualità del sistema sanitario". Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli che questa mattina, con la dirigente del servizio salute, Lucia Di Furia e il presidente della commissione Sanità, Fabrizio Volpini, ha rendicontato il piano assunzioni per il sistema sanitario regionale riferito al 31 dicembre 2016.

Tra INRCA, ASUR, Ospedali Riuniti e Marche Nord sono 2700 le assunzioni effettuate e altre 486 sono in itinere per un numero complessivo di 3186 persone - assunzioni, stabilizzazioni rinnovo di contratti - assunte dal sistema sanitario regionale con un turn over del 128 per cento.