Roma, 22 gen. (askanews) - Nelle Marche nessuna zona è ancora isolata per il maltempo e gli effetti del terremoto. Lo fa sapere in una nota la Regione, spiegando che c'è "massimo impegno per risolvere le criticità rimaste nelle ultime poche frazioni ancora bloccate dalla neve nell'Ascolano, dove sono stati convogliati ulteriori mezzi che hanno terminato altri interventi. In ogni caso sono garantiti l'assistenza sanitaria e i generi di prima necessità alle persone rimaste sul posto e la possibilità di spostarsi per tutti coloro che lo richiedono con l'aiuto delle squadre di soccorso. Circa 200 le utenze Enel ancora disabilitate".

Nel primo pomeriggio è stata riattivata l'energia elettrica per l'alimentazione del ripetitore sul Monte Ascensione. E' stato quindi scongiurato il pericolo di blackout delle comunicazioni telefoniche. In corso di risoluzione i problemi sulla strada di Sarnano-Sassotetto dove si sta operando per riaprire la viabilità interrotta da un cumulo valanghivo che si è assestato.

Al lavoro la sala operativa regionale della Protezione civile, dove è presente l'assessore Angelo Sciapichetti: "Continua - dice - con la massima attenzione il monitoraggio del rischio valanghe in zona montana e dei fronti nevosi verticali ai bordi delle strade anche in base all'evoluzione delle condizioni meteo. In seguito alle verifiche tecniche che vengono effettuate sul posto sono possibili chiusure selettive delle strade dove necessario. I sopralluoghi con i tecnici della Protezione Civile proseguiranno anche domani".