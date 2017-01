Roma, 25 gen. (askanews) - "E' ripreso il servizio elettrico nelle aree colpite dall'eccezionale ondata di maltempo in Abruzzo e nelle Marche", lo comunica l'Enel sottolineando che è stato possibile "grazie al lavoro incessante degli uomini di e-distribuzione accorsi da tutta Italia".

Le squadre continuano comunque ad operare per intervenire su isolati casi di disalimentazione. Nelle zone che richiedono riparazioni particolarmente complesse - spiega ancora Enel - sono stati dispiegati circa 1.000 gruppi elettrogeni. E "proseguiranno ora le operazioni capillari per riparare i guasti causati principalmente dai manicotti di ghiaccio su oltre 3.000 chilometri di rete; un lavoro particolarmente complesso gestito in coordinamento con la Protezione Civile, le Prefetture e le amministrazioni locali". "A questo sforzo - conclude Enel - si aggiunge quello per la gestione e organizzazione della logistica del combustibile per alimentare i gruppi elettrogeni installati, che garantiranno il servizio fino al ripristino fisico dei tratti di rete danneggiati".