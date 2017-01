Roma, 20 gen. (askanews) - Dopo un'altra notte di impegno sul campo in condizioni avverse, la task force di 1400 uomini messa in campo in Abruzzo da e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, ha ridotto a meno di 60.000 le utenze disalimentate sul territorio regionale. Nonostante il permanere di condizioni avverse, con aree difficilmente raggiungibili, secondo le stime di e-distribuzione oggi sarà possibile portare a meno di 30.000 il numero complessivo dei clienti ancora disalimentati.

Questa mattina in Abruzzo sono circa 59.000 i clienti disalimentati: L'Aquila va verso la normalizzazione del servizio, con interventi in corso che riguardano un numero limitato di utenze; a Teramo 38.000 clienti disalimentati; a Pescara 10.500 clienti disalimentati; a Chieti 10.500 clienti disalimentati.

Dall'inizio dell'emergenza la task force di e-distribuzione, in campo con quasi 600 mezzi operativi e più di 500 gruppi elettrogeni, ha progressivamente rialimentato oltre 160.000 utenze. (Segue)