Un mezzo Anas supporta i soccorsi all'hotel Rigopiano in Abruzzo

Roma, 19 gen. (askanews) - Proseguono le operazioni di sgombero neve per ripristinare la transitabilità sulle strade statali del Centro Italia colpite dalle forti nevicate. Ancora criticità, fa sapere l'Anas, nelle Marche e in Abruzzo, dove stanno operando ormai da giorni, senza sosta, personale e mezzi sgombraneve intervenuti in supporto anche dalle regioni limitrofe.

In Abruzzo personale Anas ha operato durante la notte con una turbina per consentire ai soccorritori di raggiungere l'hotel Rigopiano, colpito dalla slavina in provincia di Pescara. Il mezzo ha raggiunto l'albergo nella tarda mattinata, aprendo la strada alla colonna mobile dei soccorsi.

Proseguono intanto le operazioni anche sulla strada statale 80 "del Gran Sasso d'Italia" tra le province di Teramo e L'Aquila, ancora chiusa a causa della neve. Chiusa anche la strada statale 81 "Piceno Aprutina" tra Cellino Attanasio e Val Vomano, in provincia di Teramo. Ancora chiuse a tratti anche le strade statali 696 "del Parco Regionale Sirente-Velino" e 5 "Tiburtina Valeria" in provincia dell'Aquila".

Nelle Marche è chiusa la strada statale 77 "Val di Chienti" da Sfercia al confine con l'Umbria in direzione Foligno e da Colfiorito a Serravalle del Chienti in direzione Civitanova Marche. Sul tratto stanno operando due turbine e dieci mezzi sgombraneve per ripristinare la transitabilità entro la giornata di oggi.(Segue)