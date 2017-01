Roma, 21 gen. (askanews) - Nelle Marche sono al momento 800 le utenze non ancora riattivate dall'Enel, prevalentemente in provincia di Ascoli Piceno. Una decina le frazioni le cui vie di accesso non sono state ancora completamente liberate e dove sono attualmente al lavoro le turbine. Tutte sono state comunque raggiunte, ma in molte di queste l'elettricità risulta non ancora riattivata.

La centrale Soup della Protezione civile regionale ad Ancona sta monitorando questa mattina anche la situazione del pericolo di slavina sulla provinciale per Pozza, nel Comune di Acquasanta Terme, dove il sindaco ha emanato un'ordinanza di evacuazione. Nel frattempo, poiché il rischio slavina è lungo la strada provinciale, quest'ultima è presidiata dalle forze dell'ordine per impedirvi il traffico.

Dal punto della situazione su mezzi e uomini delle colonne mobili effettuato oggi si contano 538 uomini e più di cento mezzi in campo, come turbine, lame, pale, bobcat, fuoristrada, spargisale, frese, autocarri. A questi si aggiungono i mezzi di province e comuni e le attrezzature leggere. Sono anche in corso le verifiche sui fiumi, in particolare sul Nera, monitorato in tempo reale, e al momento non risultano situazioni di rischio legato a esondazioni. I livelli del fiume non hanno variato la loro situazione da un mese a questa parte.

Esistono quattro stazioni di controllo a monte dell'abitato di Visso, fino a Castelsantangelo sul Nera, pertanto ogni intervento di monitoraggio dà la possibilità di preallertare eventualmente i Comuni in tempo utile. Gli altri fiumi di tutta la regione sono tutti sotto controllo da 165 centraline.