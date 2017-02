Roma, 9 feb. (askanews) - "L'uccisione del lupo Claudio, ucciso nelle Marche, non solo dimostra come ormai i bracconieri siano senza freni ma rappresenta una perdita enorme sia per la specie che per la scienza". Lo scrive, in una nota, il WWF Italia, spiegando: "Quello, ucciso, infatti, è un esemplare che, dopo essere stato vittima di un incidente in provincia di Teramo, era stato curato e dotato di radiocollare nell'ambito del Progetto Life MircoLupo che vede la partecipazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: tramite il radiocollare il lupo è stato seguito per mesi fornendo importanti informazioni sulle sue abitudini, sui suoi spostamenti, sulle sue interazioni con il branco".

Il WWF chiede che "i responsabili di questo crimine di natura siano individuati al più presto e puniti".

