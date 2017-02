Roma, 3 feb. (askanews) - In merito alla notizia apparsa sulle pagine del Carlino dal titolo "Quegli strani incarichi alla Svim, il posto ai parenti dei dirigenti", il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha dato mandato al servizio Affari Istituzionali e Integrità di chiedere una verifica immediata dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) sull'intera vicenda. Lo rende noto la Regione Marche con un comunicato. Inoltre - si legge nella nota - il responsabile della prevenzione e anticorruzione effettuerà ogni verifica per accertare la sussistenza o meno di eventuali responsabilità in ordine alla violazione delle norme sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici in caso di conflitto di interesse.