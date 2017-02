IMT, Mazzoni: 4 mln per la promozione del Verdicchio

Roma, 6 feb. (askanews) - "Italia, Unione europea, Usa, Canada. Ma anche Cina, Giappone, Russia, Norvegia, e India. La promozione del Verdicchio e delle altre denominazioni dell'Istituto marchigiano di tutela vini riparte quest'anno con un mix di azioni sia verso i mercati di sbocco tradizionali che sui Paesi emergenti, Cina in primis".

Così, il direttore dell'Istituto marchigiano di tutela vini (www.imtdoc.it), Alberto Mazzoni. "Il nostro consorzio - ha proseguito - è tra i primi ad aver puntato sul valore degli autoctoni, su cui ha investito oltre 20 milioni di euro dal 2010 a oggi con azioni di promozione finanziate per il 40% direttamente dai nostri produttori. Una scommessa sulla nostra identità che oggi rappresenta sempre più un elemento distintivo del brand Marche".

È di oltre 4 milioni il budget di promozione di quest'anno, che somma i 2 milioni di investimenti previsti nell'ambito della misura Ocm Promozione e gli altrettanti stanziati dal Psr Marche e ripartiti tra azioni promozionali, di informazione e pubblicitarie. Tra i Paesi terzi su cui si concentra l'attività Ocm, gli Usa raccolgono oltre un terzo degli investimenti; budget importanti anche per Canada (19,3%) e Cina (18,3%). A seguire, Giappone (10,5%), Russia (7%), Norvegia e la new entry India. L'Istituto marchigiano di tutela vini unisce 465 aziende associate per 16 denominazioni di origine, di cui 4 Docg.