Roma, 11 gen. (askanews) - Scoperta una associazione a delinquere composta da cittadini pakistani, specialista nel favoreggiamento della immigrazione clandestina attraverso la cosiddetta 'rotta balcanica'. In una nota si informa che la Polizia di Stato di Ancona ha concluso l'importante operazione in collaborazione con la Polizia federale tedesca e con il coordinamento della Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e della Procura della Repubblica di Hof-Baviera. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza che si terrà in Questura, ad Ancona, alle 11.30.