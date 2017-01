Roma, 19 gen. (askanews) - La priorità è liberare le frazioni dal l'isolamento. Questo il lavoro su cui si è concentrata la sala operativa della protezione civile della Regione Marche. In campo - fa il punto la Regione in una nota - al momento ci sono circa 200 mezzi delle colonne mobili provenienti dalle altre Regioni e dalle ditte private, delle Province e dell'Ana, oltre a tutti i mezzi previsti dai piani antineve dei Comuni. Continua anche l'attività dei tecnici Enel per restituire l'energia elettrica alle 9.800 utenze ancora interrotte.

"La notizia dei dispersi marchigiani dell'hotel di Farindola per i quali stanno continuando le ricerche è chiaro che fra tutte è la più pesante - commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli - Una cosa sono i disagi, una cosa le vite umane e seguiamo con grande apprensione quello che sta accadendo. La neve si inserisce in misura straordinaria in una situazione incredibile di un altro sisma addirittura in contemporanea. Da mesi tutte le strutture che seguono l'emergenza e l'assistenza sono operative e ora si trovano di nuovo in un contesto di grande difficoltà". (Segue)