Giunta Marche: 9,75 mln per le aree interne

Ok ad accordo quadro per Appennino Basso Pesarese e Anconetano

Roma, 1 feb. (askanews) - E' stato approvato dalla Giunta regionale delle Marche il primo accordo quadro della Strategia nazionale Aree Interne nell'area pilota regionale, che consentirà di avviare gli interventi previsti per una cifra complessiva pari a 9,75 milioni di euro nell'area "Appennino Basso Pesarese e Anconetano". Seguiranno poi gli accordi per le altre due aree di Macerata e Ascoli Piceno. Quello marchigiano è il secondo strumento approvato, dopo quello dell'Alta Valtellina in Lombardia, e fa parte delle 66 aree interne selezionate a livello nazionale. L'area interna include nove Comuni (Acqualagna, Arcevia, Sassoferrato, Frontone, Cagli, Serra Sant'Abbondio, Cantiano, Piobbico e Apecchio), per un totale di 34mila abitanti, di cui sei associati nell'Unione Montana Catria Nerone (con sede a Cagli), soggetto chiave nella elaborazione della Strategia. L'area si estende a ridosso del crinale al confine con l'Umbria, nel quadrante compreso tra le città di Urbino, Fabriano, Gubbio e Città di Castello. (Segue)