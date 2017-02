Roma, 8 feb. (askanews) - Elica, leader mondiale nel mercato delle cappe da cucina, mantiene la propria leadership anche in tema di welfare aziendale e si conferma tra i Top Employer Italia, mostrando un'attenzione particolare alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Top Employers Institute, che ha analizzato l'azienda sulla base dell'attuazione delle politiche di gestione delle risorse umane, delle strategie in atto, del monitoraggio, della comunicazione interna ed esterna, delle condizioni di lavoro, dell'opportunità di crescita e sviluppo.

"Siamo orgogliosi che il riconoscimento Top Employer Italia premi ancora una volta la visione e la missione di Elica. Da anni l'azienda è promotrice di numerose iniziative volte a valorizzare le persone che contribuiscono quotidianamente al successo della società", commenta in un comunicato Enrica Satta, Vice President Corporate & Strategy. "Per un'azienda internazionale è fondamentale saper attrarre talenti da ogni parte del mondo al fine di avere una visione globale e poter raggiungere sempre nuove traguardi".

Tra le iniziative che hanno consentito ad Elica di distinguersi per la nona volta consecutiva all'interno del panorama italiano, spiccano alcuni progetti dedicati ai dipendenti e alle famiglie. In particolare lo scorso autunno è stato inaugurato il nuovo centro educativo "Iris Garden", una scuola internazionale bilingue che rivolge i propri servizi in ambito socio-educativo a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Grazie al supporto di Elica è stato infatti possibile offrire tariffe agevolate per l'anno scolastico 2016/2017.

Altro fiore all'occhiello del Gruppo in ambito HR, è il progetto E-STRAORDINARIO, sviluppato con la Fondazione Ermanno Casoli, è proseguito anche quest'anno.

Il 2016 ha visto inoltre la realizzazione per il secondo anno consecutivo dell'iniziativa Talent Day - sviluppata in partnership con HRC Academy, la prima Community che riunisce HR Director e HR Manager delle più importanti aziende nazionali e multinazionali - che ha offerto un'intera giornata di formazione e orientamento ai ragazzi in uscita da un percorso scolastico/universitario o in procinto di entrare nel mondo del lavoro.

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Antonio Recinella, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.600 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina.